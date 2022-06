Gnonto incanta con la Nazionale, mezza Europa sull’attaccante: 4 italiane sul 18enne, l’affare è low cost

SportFair

La Nazionale italiana è tornata protagonista ed è riuscita a riscattare le ultime prestazioni negative. La partita di Nations League contro la Germania ha regalato alla squadra di Mancini un ottimo 1-1, è tornata la fiducia dopo un periodo di valutazioni e perplessità. Tutto è partito dalla fase a gironi delle qualificazioni al Mondiale che si è conclusa con il secondo posto in classifica alle spalle della Svizzera. Agli spareggi la drammatica partita contro la Macedonia che ha escluso gli azzurri dal Mondiale, per la seconda volta consecutiva. Uno dei punti più bassi si è raggiunto nella Finalissima contro l’Argentina, l’Italia non ha mai dato l’impressione di riuscire a mettere in difficoltà l’avversario. Contro la Germania si è registrata una reazione degli azzurri che hanno giocato con carattere e buona qualità.

Mancini ha provato una squadra sperimentale e ha lanciato nuovi calciatori. Si è messo in mostra Wilfried Gnonto, l’attaccante dello Zurigo è stato decisivo con l’assist per Pellegrini. E’ un classe 2003 e i margini di miglioramento sono tantissimi. E’ un esterno d’attacco, bravo a saltare l’uomo e nell’uno contro uno. E’ un calciatore moderno in grado di fare la differenza in Serie A. Tanti club in Europa si sono già messi in fila, la sua valutazione è bassissima: tra i 5 e i 7 milioni di euro. La preferenza del calciatore è per il campionato di Serie A, si sono mosse già alcune squadre. Un club che valuta i giovani talenti è il Sassuolo, il club neroverde è alla ricerca di un attaccante considerando le probabili partenze nel reparto avanzato. In fila c’è anche il neopromosso Monza, infine occhi puntati anche da Lazio e Napoli.