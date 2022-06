Gnonto chiamato… all’esame di maturità, l’attaccante alle prese con la prima prova: “temo la matematica”

SportFair

Il nome di Willy Gnonto è salito alla ribalta nelle ultime settimane. L’attaccante dello Zurigo si è messo in mostra con la maglia della Nazionale, è diventato un calciatore molto prezioso nelle gerarchie di Roberto Mancini. E’ iniziato un nuovo progetto per gli azzurri dopo la delusione dell’eliminazione del Mondiale del Qatar, il Ct azzurro ha iniziato a valutare nuovi calciatori. Il più positivo è stato sicuramente Gnonto che si è dimostrato già pronto per alti livelli.

Gnonto è ancora 18enne, si è presentato sorridente alla prima prova scritta di maturità. L’attaccante è arrivato a Busto Arsizio per affrontare il test di italiano al liceo scientifico sportivo ‘Marco Pantani’. Si tratta della stessa scuola in cui, nel 2018, sostennero l’esame di maturità il nuotatore Nicolò Martinenghi, campione del mondo a Budapest nei 100 rana, e Matteo Gabbia, difensore del Milan.

“Per i miei genitori é sempre stato importante farmi andare avanti con la scuola e io vorrei dare loro un motivo di orgoglio per tutto quello che hanno fatto per me” ha detto Gnonto prima dell’esame. “Ho studiato molto, ritagliandomi momenti durante i ritiri anche se é stato difficile, per me terminare questo percorso é importante. Sono riposato, spero vada bene anche se temo matematica. Per una una partita forse sono più calmo, perché é ciò che mi piace di più e mi riesce meglio”.