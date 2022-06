Gnonto cambia maglia, la destinazione dell’attaccante azzurro è a sorpresa

SportFair

Nelle ultime settimane si è messo in mostra Wilfried Gnonto. L’attaccante classe 2003 è stato uno dei più positivi della Nazionale italiana, il suo rendimento in Nations League è stato di altissimo livello. E’ stato prezioso dal punto di vista degli assist ed è andato anche in gol. Si tratta di un calciatore moderno, molto bravo nel dribbling e nel saltare l’uomo, la velocità è il suo punto di forza e dovrà migliorare dal punto di vista tecnico. Si candida a diventare un punto di riferimento della squadra di Roberto Mancini ma soprattutto rappresenta una grande occasione di mercato.

Il calciatore gioca attualmente allo Zurigo ed è diventato il pezzo pregiato della sessione estiva. Il cambio di maglia è praticamente certo, Gnonto rappresenta un affare anche dal punto di vista economico, la sua valutazione si aggira tra i 7 e i 10 milioni di euro. Alcune squadre italiane si sono messe in fila per l’attaccante, dalla Fiorentina al Monza. Il futuro di Gnonto dovrebbe essere, però, in Bundesliga. E’ vicinissimo infatti l’accordo con il Friburgo che ha messo sul piatto un’offerta di 8 milioni di euro che avrebbe superato la concorrenza. L’intesa di massima è stata raggiunta anche con il calciatore, la definitiva fumata bianca è attesa a breve. Un vero peccato per i club italiani che non sono riusciti a concludere la trattativa per un calciatore dal futuro assicurato.