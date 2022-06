Hamilton a rischio, la Ferrari a caccia del riscatto! Si torna subito in pista: gli orari del Gp del Canada di Formula 1 e dove vederlo in tv

SportFair

La Formula 1 non si ferma! Dopo il Gp d’Azerbaijan, vinto da Max Verstappen, seguito sul podio da Perez e Russell, i campioni delle quattro ruote si spostano in Canada, dove domenica andrà in scena un altro round della stagione 2022.

Reduce dal doppio ritiro di Baku, la Ferrari andrà a caccia del riscatto in terra canadese, per riavvicinarsi alla vetta della classifica. Il weekend di gara del Canada sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre qualifiche e gara andranno in onda in differita su tv8, rispettivamente sabato alle 23.30 e domenica alle 21.30.

Gli orari del Gp del Canada

Venerdì 17 giugno

20.00 FP1

23.00 FP2

Sabato 18 giugno

19.00 FP3

22.00 Qualifiche



Domenica 19 giugno

20.00 Gara