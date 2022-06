Gli animalisti attaccano Roberto Baggio: “un individuo che uccide animali per diletto”, la risposta di solidarietà

SportFair

“Un individuo che uccide animali per diletto. La cosa più sorprendente del personaggio? Si dichiara Buddista, incredibile, ma vero. Lo sport non cancella l’odore”. E’ il duro messaggio pubblicato dal movimento animalista “Centopercentoanimalisti” nei confronti di Roberto Baggio, ex calciatore italiano. Il motivo? La passione del “Divin Codino” per la caccia. Il movimento animalista è tornato alla carica nel momento in cui Baggio è diventato testimonial della compagnia aerea ITA Airways sponsorizzando il volo Roma-Buenos Aires.

Il Circolo “Gli amici della caccia” di Reggio Calabria ha espresso la propria solidarietà nei confronti di Roberto Baggio. “La disgustosa campagna di diffamazione da parte delle realtà associative animaliste nei confronti di Roberto Baggio, “reo” di essere stato scelto come testimonial per la tratta Roma – Buenos Aires di ITA Airways, è sintomatica del tempo che stiamo vivendo. Nonostante sia ormai chiaro e assodato che gli operatori del comparto venatorio ricoprano un ruolo chiave nella tutela dell’habitat, delle specie e, in tempi recenti, nel contenimento della peste suina africana, c’è chi si sente legittimato nel mettere all’indice violentemente chi osa non piegarsi davanti all’arroganza animalista. Si tratta di un mondo, quello venatorio, ricco di professionalità, passione e amore per la natura e questa campagna di odio da parte degli animalisti è semplicemente menzognera, indegna e pericolosa. Per questo motivo ho chiesto, con un’interrogazione al Ministro Lamorgese, come intenda tutelare il comparto da questo crescente clima di rancore, che sta investendo chiunque non si pieghi ai diktat degli integralanimalisti”.