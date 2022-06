Tragedia sfiorata a Girona: una fotografa cade dal bus scoperto, Martinez la salva | VIDEO

SportFair

Il Girona ha conquistato la promozione in Liga spagnola, la squadra è stata protagonista di un rendimento di altissimo livello nell’arco della stagione. E’ partita la festa per il traguardo storico, il club è tornato nella massima categoria spagnola a distanza di tre anni dall’ultima volta. Il Girona ha vinto lo spareggio contro il Tenerife e subito dopo è partita la festa. Si è verificato un imprevisto, fortunatamente senza conseguenze. La squadra ha deciso di festeggiare sul bus scoperto, si tratta di una pratica sempre più diffusa per le squadre di calcio. E’ successo anche nel campionato italiano con il caso più importante che è quello del Milan dopo la vittoria dello scudetto.

La festa promozione del Girona ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia. La squadra festeggiava sul bus scoperto, ad un certo punto la fotografa ufficiale ha perso l’equilibrio. Nuri Marguì non si è accorta della presenza di un albero ed è stata travolta. Si è ritrovata a testa in giù. Fortunatamente alcuni calciatori si sono subito resi conto del pericolo e sono riusciti ad avvisare i compagni più vicini: Arnau Martinez si è fiondato verso la ragazza ed è riuscito a salvarla.