Gimbo ha l’ok dei medici! Tamberi domani in pedana per il titolo italiano

Gianmarco Tamberi ce la fa! Il campione olimpico di salto in alto ha avuto l’ok dei medici per competere domani agli Assoluti, per lottare per il titolo tricolore. Una splendida notizia, che ha voluto dare personalmente, condividendo sui social tutta la sua gioia.

“Se avete visto le mie storie avrete capito che queste ultime 24 ore sono stato con il fiato sospeso… 0 ore di sonno, ansia e paura. Quei momenti in cui devi prendere una decisione importante e cambi idea in continuazione. Ma la scelta è stata sicuramente la più giusta: abbiamo deciso di andare a fondo e fare una risonanza magnetica d’urgenza per sapere con esattezza quali erano le condizioni della mia gamba. Sono stato 40 minuti dentro quel macchinario con la tachicardia ansioso di sapere il risultato finale. Ed eccomi qua a condividerlo con voi: HO IL VIA LIBERA DA PARTE DEL MIO TEAM SANITARIO, DOMANI POSSO SCENDERE IN PEDANA E LOTTARE PER IL TITOLO ITALIANO. Tutto il lavoro fatto per essere dove sono oggi è ancora in piedi, solo 24 ore di stress nelle spalle, ma ora vi giuro che non vedo l’ora di spaccare tutto!“, ha scritto Gimbo sui social.