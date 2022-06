Gargano nei guai: “reati sessuali e minacce di natura sessuale”, denunciato l’ex Inter e Napoli

SportFair

L’ex calciatore di Inter, Parma e Napoli Walter Gargano è finito nei guai. Secondo voci dall’estero due calciatori del Penarol sono stati denunciati per reati sessuali. La notizia è stata confermata da Radio Universal e il procuratore incaricato delle indagini, Maximiliano Sosa, non ha smentito a El Observador: “la vicenda sarà trattata come qualunque altro caso, quindi da ora ci sarà il massimo riserbo. Dobbiamo raccogliere le prove di entrambe le parti”.

Secondo quest’ultima testata, sarebbe coinvolto anche l’argentino Lucas Viatri. I fatti risalgono al mese di marzo, in occasione di una festa privata in una sala per bambini. A denunciare il fatto sono state due donne che lavoravano all’evento e sarebbero state palpeggiate. Sono stati richiesti di filmati delle telecamere di sorveglianza. L’avvocato delle donne, Valentina Diaz ha confermato che si tratta di “reati sessuali e minacce di natura sessuale”.

Il Penarol non ha preso, al momento, posizione: “non si tratta di nulla che sia collegato alle nostre attività, né ai ritiri della squadra né ad un evento ufficiale. Per questo non prenderemo nessun provvedimento per ora” ha detto a Ovacion il presidente del Peñarol, Ignacio Ruglio.