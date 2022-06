Furto in casa Simeone, il Cholito: “ridateci almeno l’orologio di mio nonno” | FOTO

SportFair

Giovanni Simeone si è confermato uno dei migliori attaccanti in circolazione, l’argentino si è messo in mostra come un calciatore con un grande fiuto per il gol. L’ultima stagione con la maglia dell’Hellas Verona è stata entusiasmante e il futuro è ancora tutto da decidere. La valutazione è di 20 milioni di euro, sono arrivate offerte dall’estero ma anche Inter e Juventus hanno chiesto informazioni per il Cholito. Nelle ultime ore si è verificato uno spiacevole episodio fuori dal campo.