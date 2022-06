Frattesi hackerato: il calciatore del Sassuolo completamente nudo sui social | FOTO

SportFair

Una brutta vicenda fuori dal campo che riguarda Davide Frattesi, un centrocampista che si è messo in mostra con la maglia del Sassuolo. L’ultima stagione del calciatore è stata importante, si è confermato un giocatore molto affidabile ed è finito nel giro della Nazionale italiana. Il suo nome continua a circolare anche sul fronte calciomercato, in particolar modo è stata avviata una trattativa con la Roma e la volontà del calciatore è quella di indossare la maglia giallorossa. Il classe 1999 è stato protagonista di una disavventura fuori dal campo.