Formula 1, la griglia di partenza del GP in Canada: sorpresa Alonso, nelle retrovie Perez e Leclerc

Max Verstappen ha conquistato la pole position nel gran premio del Canada, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. L’olandese è stato protagonista di un grandissimo tempo nelle Q3 ed è il favorito numero uno alla vittoria. In seconda posizione grandissima sorpresa Alonso, lo spagnolo si candida ad un ruolo da outsider. Al terzo posto la prima Ferrari di Sainz. Al quarto posto un ottimo Hamilton, poi Magnussen e un super Schumacher. Benissimo anche Zhou, 10°. Perez partirà in tredicesima posizione a causa di un incidente, Leclerc in fondo per aver sostituito il quarto motore.

Formula 1, la griglia di partenza del gran premio del Canada

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Alonso

2ª fila: 3. Sainz, 4. Hamilton

3ª fila: 5. Magnussen, 6. Schumacher

4ª fila: 7. Ocon, 8. Russell

5ª fila: 9. Ricciardo, 10. Zhou