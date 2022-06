Formula 1, la griglia di partenza del GP di Baku: Leclerc ancora strepitoso in qualifica

SportFair

Charles Leclerc ha conquistato una pole position strepitosa al GP di Baku, si tratta della sesta stagionale del ferrarista che si conferma sempre più uno specialista. In seconda posizione Sergio Perez che ha avuto la meglio di Max Verstappen, solo quarto Sainz che ha sbagliato nell’ultimo giro. L’olandese è in testa alla classifica generale, ma Leclerc si è dimostrato superiore in questa prima parte di stagione. Il ferrarista è stato molto sfortunato e, nell’ultimo gran premio, ha pagato un errore di strategia della squadra. La gara di domani si preannuncia molto equilibrata con il solito duello tra Ferrari e Red Bull. In difficoltà le Mercedes.

Formula 1, la griglia di partenza del gran premio di Baku

1ª fila: 1. Leclerc, 2. Perez

2ª fila: 3. Verstappen, 4. Sainz

3ª fila: 5. Russell, 6. Gasly

4ª fila: 7. Hamilton, 8. Tsunoda

5ª fila: 9. Vettel, 10. Alonso