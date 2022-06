Formula 1, la classifica generale dopo il GP di Baku: scappa Verstappen

SportFair

Il gran premio di Baku lancia sempre di più la Red Bull in testa alla classifica generale del Mondiale di Formula 1. Trionfo di Max Verstappen che avuto la meglio del compagno Perez. E’ un disastro Ferrari, le monoposto di Sainz e Leclerc sono state costrette al ritiro. La Rossa paga ancora una volta problemi, le ultime gare sono state condizionate da guai di affidabilità e da strategie sbagliate. La Ferrari non potrà permettersi altri passi falsi, il campionato è ancora lungo ma i rivali non sbagliano. In classifica generale Verstappen scappa, il distacco di Leclerc inizia ad essere preoccupante.

Formula 1, la classifica generale dopo il GP di Baku

CLASSIFICA PILOTI F1 2022

1 M. Verstappen Red Bull 150

2 S. Perez Red Bull 129

3 C. Leclerc Ferrari 116

4 G. Russell Mercedes 99

5 C. Sainz Ferrari 83

6 L. Hamilton Mercedes 62

7 L. Norris McLaren 50

8 V. Bottas Alfa Romeo 40

9 E. Ocon Alpine 31

10 F. Alonso Alpine 16

11 P. Gasly AlphaTauri 16

12 K. Magnussen Haas 15

13 D. Ricciardo McLaren 15

14 S. Vettel Aston Martin 13

15 Y. Tsunoda AlphaTauri 11

16 A. Albon Williams 3

17 L. Stroll Aston Martin 2

18 G. Zhou Alfa Romeo 1

19 N. Latifi Williams 0

20 M. Schumacher Haas 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2022

1 Red Bull 279

2 Ferrari 199

3 Mercedes 161

4 McLaren 65

5 Alpine 47

6 Alfa Romeo 41

7 AlphaTauri 27

8 Haas 15

9 Aston Martin 15

10 Williams 3