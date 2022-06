Follia di Aleix Espargaro: esulta con un giro di anticipo, da secondo chiude quinto | VIDEO

SportFair

Il GP di Catalunya è stato folle, si sono verificati episodi veramente incredibili. Scatto importante di Quartararo verso il Mondiale, il francese ha dominato in lungo e in largo. La gara è subito condizionata in avvio, Nakagami sbaglia e travolge prima Rins e poi Bagnaia. La giornata disastrosa per i colori italiani si è conclusa con le cadute di Bezzecchi e Bastianini.

Episodio pazzesco nel finale. Aleix Espargaro, secondo, esulta con un giro di anticipo e da secondo chiude quinto. Un gravissimo errore che rischia di condizionare la corsa dello spagnolo al titolo mondiale.