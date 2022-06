Sergio Perez infedele? La folle festa dopo la vittoria di Monaco tra alcool, balli e sexy ragazze

SportFair

Il weekend di Monte-Carlo di Sergio Perez è stato davvero folle. Il messicano ha rinnovato il suo contratto con Red Bull e si è aggiudicato la vittoria in gara a Monaco. Una gioia immensa per Perez, che non si è tirato indietro e si è scatenato in festeggiamenti folli.

Il messicano ha compiuto il rituale gesto del tuffo in piscina, ma non si è limitato solo a questo: sui social, infatti, circolano video e foto che ‘incastrano’ il pilota e di certo non faranno piacere alla moglie. Perez, infatti, è stato pizzicato mentre flirtava e ballava in maniera intima e ravvicinata con delle sexy ragazze dopo la vittoria di Monte-Carlo.

Nelle ultime ore, poi, circola un video che mostra le sue condizioni dopo una nottata in cui sicuramente si è concesso qualche drink di troppo: Perez, infatti, ha evidenti difficoltà a scendere le scale dello yacht. Ahi ahi Checo! La moglie Carola, madre di tre bambini, non sarà di certo contenta di vedere queste immagini.

Sergio Perez mi fa vomitare.

Ha avuto il terzo figlio qualche settimana fa. Schifo, schifo e schifo. pic.twitter.com/dpNReJmGbh — Giusymc98 🇮🇹🤍🖤IN LUTTO PER DYBALA ALL’INTER (@giusymc98) May 31, 2022

Ey yo tambien queria ir a Monaco @SChecoPerez estuvo buena la party Hahahaha pic.twitter.com/zNCPKQDIlf — Lachivaloca11 (@lachivaloca11) May 31, 2022