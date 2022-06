Filippo Ganna vince la sfida in famiglia con Sobrero, è di nuovo lui il campione d’Italia a cronometro

SportFair

E’ una settimana di sfide per gli italiani del ciclismo, che scendono in strada per i titoli tricolore. In attesa della prova di domenica su strada, oggi a regalare spettacolo sono stati i cronomen.

Occhi puntatissimi su Filippo Ganna e Sobrero, cognati: l’ex campione d’Italia, infatti, è fidanzato con la sorella del 25enne della Ineos-Grenadiers. Oggi, però, a riprendersi lo scettro di campione d’Italia è Pippo Ganna, che ha chiuso la prova davanti a tutti, col tempop di 40’29”. Secondo invece Mattia Cattaneo, seguito sul podio da Affini. Ai piedi del podio invece Sobrero, che ha pagato un percorso non troppo nelle sue corde.