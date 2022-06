La Ferrari ha deciso: quarto motore per Leclerc, scatta in coda

SportFair

Si corre il gran premio del Canada, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Nelle ultime gare si è confermato in grande forma Max Verstappen, il pilota della Red Bull ha superato Leclerc nella classifica generale. La Ferrari si è dimostrata in grande forma, ma ha pagato errori di strategie e problemi di affidabilità. Nel frattempo non arriva una buona notizia per la gara di domenica, ma la decisione è stata inevitabile.

Le condizioni climatiche al limite hanno convinto la Ferrari ad una decisione radicale: dopo 24 ore aver montato la terza power unit, è arrivata anche la quarta. Il motivo è quello di poter avere due motori freschissimi su piste come Silverstone e Zeltweg. Leclerc, dunque, partirà in coda nel gran premio del Canada.