Ferrari, Binotto lancia l’allarme dopo Baku: “preoccupati dall’affidabilità”

Il gran premio di Baku è stato veramente disastroso per le Ferrari, si sono registrati due ritiri a causa di problemi di affidabilità. L’ultimo gran premio si è concluso a favore di Max Verstappen, doppietta Red Bull con Perez al secondo posto. Le Ferrari ha registrato due forfait, prima quello di Sainz e poi quello di Leclerc. Le ultime gare sono state negative per le Rosse, il campionato rischia di allontanarsi.

E’ preoccupato anche Mattia Binotto. “Sono due ritiri che ci penalizzano molto, Leclerc aveva una buona strategia. L’affidabilità è una preoccupazione, ma a inizio stagione non ci eravamo esaltati e oggi non ci lasceremo abbattere. L’incremento di prestazione è stato enorme sulla power unit e stiamo pagando così questo lavoro. I casi vanno visti uno a uno, i problemi avuti dai clienti non sono sempre legati al prodotto Ferrari. Dobbiamo anche vedere cos’è successo a Carlos, perché l’affidabilità è la vettura nel suo insieme. Non ci siamo ancora, ma non ci abbatteremo perché la squadra può fare tanto”, ha detto il team principal della Ferrari.