Federica Pellegrini cambia sport: sui social la prima coreografia completa di tessuti aerei | VIDEO

Federica Pellegrini ha detto addio al nuoto e adesso si sta godendo finalmente la sua vita, senza la frenesia e l’intensità di allenamenti costanti e presto convolerà a nozze col suo Matteo Giunta. Per la Divina non è però arrivato il momento di dire definitivamente addio allo sport (se mai questo momento arriverà).

Federica Pellegrini ha deciso di cimentarsi in una nuova disciplina, lontanissima dal nuoto, che necessità però una buona base di muscolatura, i tessuti aerei.

Si tratta di una forma di danza nata nel circo, nella quale i ‘danzatori’ eseguono acrobazie esibendosi con dei tessuti appunto, appesi al soffitto. La Divina è riuscita a completare un’intera coreografia e ha condiviso sui social il suo bel traguardo.

“🤸🏼‍♀️ … piano piano … un centimetro alla volta🤪… devo dire che testarsi in uno sport così differente è difficile , molto difficile ma allo stesso tempo appassionante…. Non sono un fuscello , sono molto alta, ho delle leve lunghissime e poca forza nelle mani e soprattutto non ho mai esercitato l’elasticità in questo modo…farlo adesso sicuramente è complicato ma per una volta non ho fretta 🤪“, queste le parole di Federica Pellegrini sui social.