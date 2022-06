Quartararo va in vacanza con una pessima notizia: penalizzato per il contatto con Espargaro

SportFair

La domenica di gara di Assen è stata da dimenticare per Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha è stato autore di diversi errori ieri al Gp d’Olanda, uno dei quali lo mette già in una condizione sfavorevole per il prossimo Gp.

La MotoGP, complice la cancellazione del Gp di Finlandia, in programma per il 10 luglio, è ufficialmente in vacanza, ma Quartararo ha già qualche pensiero di troppo in vista del Gp di Gran Bretagna, in programma per il 7 agosto: il francese, campione del mondo in carica e lader della classifica piloti, dovrà infatti scontare un long lap penalty.

Quartararo, infatti, è stato penalizzato per il contatto di ieri con Aleix Espargaro. Una decisione che non piace allo staff del francese: Maio Meregalli, team director della casa di Iwata, infatti, non ha nascosto il suo disappunto.

“Consideriamo la prima caduta di Fabio come un incidente di gara e riteniamo che la decisione della Direzione Gara di dargli una sanzione per il prossimo GP non solo sia dura – considerando che non ha trascinato a terra nessuno e che Aleix ha comunque conquistato punti – ma non è nemmeno coerente con gli incidenti di gara che abbiamo visto nei precedenti GP e che sono rimasti impuniti– Utilizzeremo questa pausa per digerire questo GP e torneremo pronti a combattere a Silverstone tra un mese”, ha dichiarato il dirigente Yamaha.