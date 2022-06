Alex operato al cuore, paura per l’ex Milan: “avevo quattro arterie ostruite” | VIDEO

SportFair

Problemi di salute per Alex, ex difensore brasiliano con un passato nel Milan. L’esordio della carriera è stato con il Santos. Nel 2007 la grande occasione, passa al Chelsea e si conferma un difensore molto affidabile. Nel gennaio del 2012 si è trasferito al Paris Saint-Germain e con la squadra francese in due anni e mezzo ha vinto due Ligue 1, una Coppa di Lega francese e una Supercoppa di Francia. L’ultima esperienza della carriera è stata con la maglia del Milan.

Alex è stato operato al cuore, è stato applicato un bypass per rimediare ai problemi cardiaci: gli esami avevano individuato quattro arterie ostruite. L’ex calciatore aveva accusato malessere, fatica e una fitta al petto. L’intervento ha avuto esito positivo e i dettagli sono stati svelati direttamente da Alex attraverso un VIDEO pubblicato su Twitter dal Santos. “Non ho avuto un infarto. Qualche giorno fa ho avvertito dei disturbi e i medici hanno deciso di sottopormi a un intervento di bypass coronarico. Mi hanno detto che avevo quattro arterie ostruite. Ho appena lasciato l’unità di terapia intensiva, resterò in ospedale per altri sei giorni”.