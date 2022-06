L’ex calciatore Thorsten Legat vittima di un grave incidente: testicolo lacerato durante un tuffo

SportFair

Thorsten Legat è stato un buon calciatore, nel corso della carriera ha indossato alcune maglie in Germania. Era un centrocampista, in grado di giocare da esterno e da terzino destro. La prima esperienza da calciatore è stata con la maglia del Bochum, poi si è messo in mostra con Werder Brema, Francoforte, Stoccarda e Schalke 04. Successivamente ha intrapreso la carriera da allenatore alla guida di Bergisch Gladbach e infine Wülfrath. Il suo nome è circolato molto sui tabloid inglesi per una vicenda personale: all’ex esterno dovrà essere amputato un testicolo in seguito ad un brutto incidente avvenuto in diretta tv.

Per il 53enne un salto da un trampolino di 3 metri ha portato conseguenze pesantissime: la lacerazione di un testicolo che dovrà essere amputato e sostituito con una protesi. “Ero a Colonia il secondo giorno di allenamento e lì ho fatto la mia coreografia. Ho fatto alcuni salti e poi sono caduto in acqua. Purtroppo il testicolo era danneggiato. Per fortuna non fa più male”, ha detto il calciatore.

“Il testicolo mi sarà tolto a metà agosto. All’inizio pensavo che il mondo mi stesse cadendo addosso, ero scioccato e triste”, ha concluso Legat. L’ex calciatore dovrà sottoporsi ad un delicato intervento.