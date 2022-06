Espargaro conquista la pole al GP di Catalunya: il siparietto con Quartararo e Bagnaia dopo le qualifiche | VIDEO

SportFair

Il campionato di MotoGP entra sempre più nel vivo, sono andate in scena le qualifiche del GP di Catalunya. Si preannuncia una gara bellissima con tanti piloti in grado di conquistare la vittoria: Aleix Espargaro ha conquistato la pole position, al suo fianco Bagnaia e Quartararo. L’italiano è tornato grande protagonista, il pilota della Ducati si è rilanciato per il Mondiale dopo la vittoria in Italia mentre il francese è forse in candidato principale al titolo.

Al termine delle qualifiche si è verificato un simpatico siparietto, i protagonisti sono stati proprio i primi tre classificati. Tutto è nato da Quartararo che ha fatto finta di spegnere la moto di Espargaro, lo stesso gesto è stato effettuato anche da Bagnaia. Lo spagnolo ha reagito stizzito, ovviamente con il sorriso, e ha allontanato i due rivali.