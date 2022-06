Espargaro esulta con un giro di anticipo: la reazione del box è speciale | VIDEO

SportFair

Il GP di Catalunya si è concluso con il successo di Quartararo, la vittoria del francese rischia di risultare decisiva per la vittoria del Mondiale. Bagnaia è stato colpito in avvio da Nakagami, la corsa al titolo del ducatista si complica ancora di più. Out altri due italiani, Bezzecchi e Bastianini. La gara si è conclusa con il giallo per un episodio che riguarda Aleix Espargaro.

Lo spagnolo, secondo, esulta con un giro di anticipo e da secondo si ritrova quinto. E’ stato un gravissimo errore dello spagnolo che ha perso punti pesantissimi per la corsa al Mondiale. Espargaro è rientrato al box in lacrime, la reazione del box è stata speciale: solo applausi da parte del team.