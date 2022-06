SportFair

Sono terminate anche le FP4 al Montmelò: i piloti della MotoGP hanno girato per un’ultima volta in pista prima delle qualifiche del GP di Catalunya, per definire gli ultimi dettagli in vista di Q1 e Q2, al via tra qualche minuto.

Il più veloce è stato ancora una volta Aleix Espargaro, col tempo di 1.39.992, seguito da Bezzecchi e Quartararo. Quarto tempo per Zarco, che si lascia alle spalle Marini e Vinales. Nono tempo per Enea Bastianini, mentre chiude la Top-10 Pecco Bagnaia.