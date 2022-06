Elisabetta Canalis pronta per il grande esordio: per la prima volta sul ring per un incontro di kick boxing

SportFair

Elisabetta Canalis è sempre stata una appassionata di sport, si è sempre allenata intensamente e adesso è pronta per un grande e inatteso esordio: l’ex velina, infatti, salirà sul ring per un incontro di kick boxing, disciplina che ama.

Elisabetta Canalis si allena da anni ormai ed è pronta per il suo esordio: il 18 giugno sfiderà Rachele Muratori alla Reggia di Venaria Reale. “La kickboxing è il mio sport. Del resto non sono mai stata una da sport femminili...”, aveva dichiarato tempo fa. “Kickboxing per me significa equilibrio, stabilità e sudore, Amo questa disciplina perché richiede, oltre allo sforzo fisico, tanta concentrazione. Perseverare nel lavoro combinato su corpo e mente, mi ha permesso negli anni di migliorare la mia stabilità interiore”, ha affermato ancora.



“Non vedo l’ora che arrivi il 18 e di poter combattere“, ha concluso.