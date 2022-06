Il dramma dell’avversario del pugile morto in un incontro di boxe: “mi è rimasta una sola cosa: mi ucciderò”

SportFair

Il mondo della boxe è ancora sotto shock per la morte di Simiso Buthelezi, pugile rimasto gravemente colpito in un combattimento valido per il titolo africano di pesi leggeri contro Siphesihle Mntungwa. Il match è passato agli annali per l’epilogo drammatico: Buthelezi è apparso disorientato, poi ha iniziato a lanciare pugni nel vuoto, segno evidente dei danni riportati dal suo cervello. L’arbitro ha fermato il match, il pugile ha perso i sensi ed è stato trasportato in ospedale. Poco dopo è morto a causa delle condizioni gravissime.

L’episodio ha devastato anche l’avversario, Mntungwa ha rivelato di essere finito in un abisso. “Sono stato oggetto di pesanti critiche e ho ricevuto insulti sui social quando Simiso è stato ricoverato in ospedale. Le cose sono ulteriormente peggiorate ora che è morto”, ha detto a Sowetan Live. “Non ce la faccio più. Mi è rimasta una sola cosa: mi ucciderò. Anche i miei vicini hanno pubblicato messaggi molto brutti su di me sui social. Non sono più al sicuro. Non ho ucciso Simiso. Potremmo essere stati coinvolti in un incontro di boxe, ma non era una questione di vita o di morte. Tutto quello che volevo era vincere il titolo, che forse avrebbe contribuito a cambiare la mia vita e quella della mia famiglia. Sono l’unico a lavorare a casa, dove sto con il mio fratellino, mia zia e i suoi figli. Mia madre è morta quando avevo quattro anni, mio ​​padre è ancora vivo ma non stiamo con lui. Quindi, vincere il titolo mi avrebbe aiutato finanziariamente, ma la gente mi ha bollato come un assassino, ma avrei potuto essere io a morire”.

Poi conclude: “senza dubbio la famiglia di Simiso sta soffrendo come qualsiasi altra famiglia, lui si era è appena laureato. E magari la sua famiglia potrebbe aver venduto le proprie mucche per assicurarsi che finisse gli studi. È triste e molto doloroso, ma non sono andato a fare quel combattimento con l’intenzione di ucciderlo”.