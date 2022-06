E’ doppietta Red Bull al GP di Baku: Verstappen trionfa su Perez, campanello d’allarme in casa Ferrari

SportFair

Disastro Ferrari a Baku. La Rossa si riscopre sempre più fragile, si sono riscontrati ancora problemi di affidabilità che rischiano di compromettere sempre di più la corsa al titolo Mondiale. La monoposto di Leclerc si è confermata ancora una volta molto competitiva, ma un altro problema al motore ha condizionato la gara del ferrarista. La giornata da dimenticare si è completata con il ritiro di Sainz. Grande festa in casa Red Bull che ha realizzato una doppietta fantastica, Verstappen ringrazia e allunga nella classifica generale.

In partenza si registra lo scatto di Perez, il pilota della Red Bull sorpassa Leclerc grazie ad uno scatto importante. Il primo colpo di scena si registra con il ritiro di Sainz. La virtual Safety Car permette a Leclerc di rientrare ai box, dopo il pit-stop delle due Red Bull il ferrarista si ritrova in testa alla gara. Leclerc sembra in grado di controllare, poi il colpo di scena: un altro problema al motore e il monegasco è costretto al ritiro. Le Red Bull controllano la gara senza problemi: Verstappen vince con largo margine e scappa in classifica, al secondo posto Sergio Perez. Ottimo terzo posto per la Mercedes di Russell, quarto Hamilton.

Le dichiarazioni

Leclerc: “abbiamo un problema di affidabilità, dopo le ultime gare mi appare ovvio. Non trovo le parole giuste per descrivere quel che provo e non voglio aggiungere molto. Fa male. Sono tre gare che la competitività c’è ma, per un motivo o per un altro, non arriva il risultato. Dobbiamo fare un reset e ripartire con la solita motivazione, ma non possiamo ignorare questi punti persi”.

Sainz: “ero in piena gestione delle gomme. La mia strategia era andare più lungo, salvando molto gli pneumatici all’inizio e vedere se con questo caldo arrivava un buon passo. Appena ho cominciato a spingere però l’idraulica è andata via e la mia gara è finita al 9° giro. Eravamo tranquilli sull’affidabilità, infatti ci ha sorpreso questa situazione. Per me è la prima volta che abbiamo un problema idraulico. Sono convinto che la squadra lo analizzerà ed impareremo da questo. Siamo un team unito. Oggi non siamo contenti ma ci rifaremo in Canada tra cinque giorni”.

Verstappen: “ho avuto un ottimo passo, sono riuscito a superare Perez e chiaramente sono stato fortunato per il ritiro degli avversari. Comunque credo avrei vinto lo stesso, per come la monoposto andava, e sono soddisfatto del bilancio della vettura. Avevo tutto quello che serviva per prevalere e noi dobbiamo continuare a essere precisi”.

Perez: “purtroppo ho perso il momento giusto per la fermata alla Virtual Safety Car. A quel punto avrei fatto una gara diversa e sarei stato davanti. Alla ripartenza probabilmente ho spinto troppo con le medie e ho degradato più rapidamente. Max era più veloce e non avevo il suo ritmo. Ad ogni modo avremo diverse cose da rivedere”.