Donnarumma litiga con la giornalista Rai: “vuoi dare la colpa a me?” | VIDEO

Pesantissima sconfitta dell’Italia nella quarta giornata di Nations League, la sfida contro la Germania si è conclusa sul netto risultato di 5-2. La sfida non è stata mai in discussione, Muller e compagni hanno messo le cose in chiaro già nel primo tempo: i primi 45 minuti si sono conclusi sul risultato di 2-0 con i gol di Kimmich e Gundogan su calcio di rigore. Nella ripresa la Germania dilaga con Muller e la doppietta di Werner, nel finale i gol di Gnonto e Bastoni.

Al termine della partita si sono verificati momenti di grande tensione, è andata in scena una lite tra Donnarumma e una giornalista Rai. Il portiere non ha gradito una domanda sui suoi errori: “vi piace parlare sempre dei miei errori, io mi prendo le mie responsabilità da capitano, va bene così. Col Real ho subìto fallo…se vogliamo fare polemiche su queste cose facciamole. Io faccio un discorso di squadra”. Il portiere del Psg ha lasciato l’intervista molto nervoso.