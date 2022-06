Dominio Settebello all’esordio al Mondiale: goleada azzurra contro il Sudafrica

SportFair

Esordio di altissimo livello per il Settebello al Mondiale di Budapest: gli azzurri hanno vinto nettamente contro il Sudafrica con il punteggio di 22-4. La squadra di Campagna è in testa al Gruppo C, ma l’attesa è tutta per la sfida contro la Spagna. Solo il primo quarto è stato in parte equilibrato, il Sudafrica ha chiuso -2. Nella seconda frazione il parziale che chiude il match, l’Italia piazza un 7-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro.

L’Italia inizia a divertirsi e regala anche spettacolo. Il parziale nel terzo quarto è stato di 8-1, nel finale l’Italia controlla e vince nettamente 22-4. Il top scorer della partita è stato Andrea Fondelli con quattro reti.

Sudafrica: Madi, Badenhorst, Wheeler, Howard, Mayman, Olver 1, Laurenson, Tucker, Cronje 1, Stone, Roman 1, Swanepoel 1, Mfikili . All. Marlow

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 2, Damonte 2, Iocchi Gratta 2, Fondelli 4, Cannella, Marziali 2, Echenique 1, Presciutti 1, Bruni 2, Di Somma 3, Dolce 3, Nicosia. All. Campagna