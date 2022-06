Djokovic non cambia idea sul vaccino, Us Open a rischio: “a oggi rinuncio, dipende dal governo americano”

SportFair

Novak Djokovic si prepara a scendere in campo per il torneo di Wimbledon, ovviamente è uno dei principali favoriti. Il tennista serbo rischia però di saltare gli Us Open per via della mancata vaccinazione contro il Covid. Djokovic non ha cambiato idea e il rischio è quello di non prendere parte alla competizione: con le regole attuali sarebbe estromesso dal torneo americano.

“A oggi, tenuto conto delle circostanze, non mi è concesso entrare negli States. Mi piacerebbe andarci e giocare lì, ma per il momento non è possibile. Quindi tutto ciò è un’ulteriore motivazione per fare bene qui a Wimbledon. Non c’è molto che io possa fare, quindi a oggi rinuncio. Dipende dal governo americano, non da me”, ha detto Djokovic da Londra.