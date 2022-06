Dal Draft NBA una bordata a LeBron James, Bennedict Mathurin non ha dubbi: “non credo sia migliore di me”

SportFair

Ieri mattina l’Italia intera si è svegliata con una splendida notizia proveniente dagli States: Paolo Banchero è stato la prima scelta del Draft NBA. Carico e motivato a vestire la maglia della Nazionale italiana, la giovane stella del basket statunitense è pronto per esordire con i grandi.

Nella notte del Draft, però, anche altri colleghi di Banchero sono riusciti a far parlare di sè. Chi per le sue doti ed il suo talento, chi per le sue affermazioni discutibili. Tra questi ultimi c’è Bennedict Mathurin, 6ª scelta.

Il nuovo giocatore dei Pacers ha lanciato delle bordate a LeBron James, esaltando in maniera eccessiva le proprie doti: “molte persone dicono che è grande, voglio vedere quanto è grande. Non credo ci sia nessuno migliore di me, dovrà dimostrarmi di essere migliore di me”, ha affermato senza paura.