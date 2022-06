Curry è stratosferico, Golden State vince contro Boston: show in Gara-4, la serie sul 2-2

SportFair

Che spettacolo! Golden State pareggia le Finals Nba sul 2-2 grazie al contributo strepitoso di Steph Curry (43 punti), gara-4 si è conclusa sul risultato 107-97. Boston, davanti al suo pubblico, butta al vento una grande occasione: quella di portarsi sul 3-1 e avvicinarsi all’impresa. Nel primo tempo la superiorità è stata evidente, nella seconda parte della sfida ha commesso troppi errori. Nel terzo quarto Curry ha alzato incredibilmente il livello di gioco e nell’ultimo periodo è stato semplicemente stratosferico.

Grande equilibrio nel primo quarto, Boston chiude con un solo punto di vantaggio. Nel secondo quarto si registra lo scatto mentre Golden State dimostra difficoltà al tiro. Curry decide così di salire in cattedra e con 14 punti regala agli ospiti il 79-78 alla sirena. Boston torna in partita e sembra in grado di controllare, poi Curry guida il parziale di 14-3 e regala la vittoria ai Golden State. Il miglior realizzatore di Boston è stato Tatum con 23 punti.

Boston: Tatum 23 (4/15 da due, 4/8 da tre, 3/5 tiri liberi), Brown 21, Smart 18. Rimbalzi: R. Williams 12. Assist: Tatum 6.

Golden State: Curry 43 (7/12, 7/14, 8/9 tiri liberi), Thompson 18, Wiggins 17. Rimbalzi: Wiggins 16. Assist: Green 8.