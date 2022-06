Cristiano Ronaldo torna in Italia? Crolla una quota dei bookmakers, da 18 a 4

SportFair

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decidere. Il portoghese è reduce da una stagione altalenante, dal punto di vista personale e di squadra. Dopo un inizio entusiasmante, l’ex Juventus non è riuscito a fare la differenza con la maglia del Manchester United. I Red Devils hanno chiuso la Premier League al sesto posto, lontanissimi dalla qualificazione in Champions League. Cr7 è un calciatore vincente e non può essere soddisfatto del rendimento della squadra, è legato molto al club ma un addio non è completamente da escludere. Il mercato è ancora lungo e non sono da escludere colpi di scena.

Le ultime indicazioni sono arrivate direttamente dai bookmakers, si ipotizza un ritorno del portoghese in Italia. Nel dettaglio la quota di un bookmakers è completamente crollata, da 18 a 4 nel giro di poche ore. La squadra di Serie A è la Roma, alla ricerca di un campione per il definitivo salto di qualità. La squadra di Mourinho è reduce dalla vittoria della Conference League e nella prossima stagione giocherà in Europa League. La piazza di Roma è stata sempre molto apprezzata dai calciatori, anche per il calore del pubblico. Cristiano Ronaldo è alla ricerca di nuove motivazioni e la presenza di Mourinho potrebbe fare la differenza. Al momento non è ancora iniziata una trattativa, ma la mossa dei bookmakers rappresenta un primo indizio.