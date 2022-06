Cristiano Ronaldo, che disastro! La Bugatti Veyron da 2 milioni contro un muro

SportFair

Cristiano Ronaldo si prepara per la prossima stagione, il portoghese dovrà riscattarsi dal punto di vista personale e di squadra. La stagione con il Manchester United è stata deludente, continuano a circolare voci sul futuro di Cr7 ma l’addio ai Red Devils è al momento da escludere. Il mercato è comunque in grado di regalare grosse sorprese e la situazione sarà più chiara nelle prossime settimane. Disavventura fuori dal campo per Cristiano Ronaldo: la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse è finita fuori strada.

Si tratta di una delle lussuose auto sportive del calciatore portoghese, dal valore di 2,1 milioni di euro. Secondo il portoghese “Ultima Hora” Cristiano Ronaldo non era alla guida ma l’impatto è stato provocato da un suo dipendente. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, ma secondo le testimonianze dei presenti sul posto e fonti di polizia l’uomo avrebbe perso il controllo totale dell’auto. Fortunatamente non si sono registrati feriti, secondo gli agenti di Polizia l’uomo avrebbe firmato un accordo amichevole.