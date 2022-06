Cristiano Ronaldo-Roma, nuove conferme: “rifiutato l’Inter Miami, cerca una nuova casa in Europa”

SportFair

Sono giorni decisivi sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è reduce da una stagione dai due volti, dal punto di vista personale e di squadra. Dopo un grande inizio, Cr7 non è riuscito a mettersi in grande mostra e il Manchester United ha chiuso la Premier League fuori dalla zona Champions League. L’ex Juventus non è soddisfatto della nuova esperienza, Cristiano Ronaldo è molto competitivo dal punto di vista sportivo ma punta tantissimo anche sulle motivazioni. Ecco perché la nuova esperienza in Inghilterra è destinata ad interrompersi in netto anticipo, già in questa sessione di calciomercato.

La squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni di Cristiano Ronaldo è la Roma, grazie anche alla presenza di Mourinho in panchina. La Roma ha ritrovato grande appeal dopo la vittoria della Conference League, in più è una piazza molto apprezzata dai calciatori per il tifo caldissimo dei tifosi. In pochi giorni è stato polverizzato il record di abbonamenti, l’entusiasmo è alle stelle.

Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Roma è caldissimo, come confermano anche le ultime voci: dalle indicazioni dei bookmakers alle notizie anche dall’estero. Proprio secondo voci dall’Inghilterra, Cr7 avrebbe rifiutato una proposta dall’Inter Miami, il portoghese si sente ancora in grado di fare la differenza nei principali campionati. Il portoghese avrebbe chiesto anche informazioni per l’acquisto di una nuova casa in Europa, la città non è stata ancora specificata. Si tratta di un altro indizio, le possibilità di addio al Manchester United sono sempre più concrete.