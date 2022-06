“Cristiano Ronaldo alla Roma”, l’annuncio su Rai 2 manda in estasi i tifosi giallorossi | VIDEO

SportFair

E’ ormai l’argomento caldissimo degli ultimi giorni, stiamo parlando ovviamente del possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Roma. L’avventura di Cr7 al Manchester United è ormai agli sgoccioli, il portoghese è reduce da una stagione altalenante dal punto di vista personale e di squadra. Dopo un avvio di altissimo livello, l’ex Juventus non è stato in grado di trascinare la squadra nonostante un rendimento positivo dal punto di vista realizzativo. Poi un netto calo soprattutto sotto l’aspetto delle motivazioni. Cristiano Ronaldo è un calciatore molto competitivo e al Manchester United non è più felice, la vicenda ricorda moltissimo gli ultimi mesi trascorsi a Torino con la maglia della Juventus.

Cristiano Ronaldo ha già rifiutato offerte dalla MLS, è ancora un calciatore competitivo per altissimi livelli in un campionato europeo. La Roma è reduce dalla vittoria della Conference League e il suo livello di appeal è aumentato moltissimo dopo l’arrivo in panchina di Mourinho. L’euforia dei tifosi della Roma è destinata a raggiungere vette altissime nei prossimi giorni, si preannuncia l’arrivo di un colpo di livello internazionale. Arrivano conferme sulla notizia lanciata da CalcioWeb, ulteriori dettagli sono stati svelati dalla presentatrice Laura Barth su Rai 2: “la notizia bomba è che il 29 giugno lo stadio Olimpico è stato prenotato per una grandissima proclamazione di un grande giocatore internazionale e vi dico solo che Totti consegnerà la maglia numero 10 a Pellegrini, e Pellegrini consegnerà la maglia numero 7 a Cristiano Ronaldo”.