La confessione di Nadal a fine Roland Garros: “ho giocato senza sensibilità al piede”

Rafa Nadal ha conquistato oggi il suo 14° Roland Garros! Il maiorchino ha battuto oggi Ruud in tre set conquistando così il 22° Slam nonostante i problemi al piede. A fine partita, in conferenza stampa, il tennista ha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche, spiegando di aver giocato con l’arto addormentato.

“Sono state due settimane emozionanti. Ho battuto quattro top-10, è difficile descrivere la sensazione che provo. Se è già eccitante, lo è ancora di più considerando quello che è successo in questi mesi. Ho iniziato l’anno alla grande, quando sembrava che tutto stesse andando alla grande mi sono rotto una costola. Sono tornati poi i problemi al piede e a Roma ero completamente zoppo. Ho spiegato tutto, sono stato chiaro e ho detto che le cose si potevano fare qui con il dottore. L’unica cosa da fare era mettere il piede a dormire. È stato eseguito un blocco a distanza con iniezioni di anestetico nei nervi sensoriali del piede. Ho giocato senza dolore, ma anche con zero sensibilità, come quando ti senti un po’ insensibile dal dentista o quando fai un intervento chirurgico. Ecco perché ho potuto giocare. Non ho voluto parlare durante il torneo delle cose che stavo facendo e ora posso dirlo apertamente“, ha spiegato Nadal.

“Non cambia nulla nella mia mente, come ho detto nei giorni precedenti, è ovvio che con le circostanze in cui sto giocando non voglio e non posso continuare. Continuerò a cercare di trovare una soluzione e un miglioramento a ciò che sta accadendo. Ci sono state due settimane in cui non ho voluto parlare del piede, volevo concentrarmi sul tennis e sugli avversari. Ho potuto giocare con le infiltrazioni nel nervo per addormentare il mio piede, il mio medico ha messo l’anestesia sui nervi in ​​modo che non sentissi il piede. È un grosso rischio di slogarsi la caviglia o altri danni. Il Roland Garros è il Roland Garros e volevo provarci, era l’unico modo per darmi una possibilità qui. Non posso ringraziare abbastanza il mio medico per quello che ha fatto per me durante la mia carriera. Ma è ovvio che non posso continuare a gareggiare con il piede addormentato. Ora, sapendo che addormentare i nervi migliora la situazione, possiamo fare un trattamento per creare questa sensazione in modo permanente. Questo è ciò che abbiamo in programma di fare la prossima settimana. Ci sarà un’iniezione di radiofrequenza nel nervo e cercheremo di fare in modo che abbia l’impatto che ho in questo momento nel mio piede. Se funziona, vado avanti. Se non funziona sarà un’altra storia, e mi chiederò se sono in grado di fare altre cose come un’operazione importante che richiede molto tempo e non mi garantisce di tornare bene. Vediamo come funziona la prima cosa, spero che vada più o meno bene e che possa togliere il dolore che ho. Se succede, vediamo se posso partecipare al tour sull’erba“, ha concluso.