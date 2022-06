Shein, apre il primo pop up store a Milano: dal 28 al 30 giugno è possibile acquistare i capi dal vivo

SportFair

All’interno di un progetto di espansione globale, SHEIN, e-commerce leader nel settore prêt-à-porter femminile, con una distribuzione in oltre 150 paesi nel mondo, ha avviato una strategia di apertura di pop up store nelle principali capitali internazionali, per offrire alla sua vasta audience la possibilità di acquistare i capi delle collezioni per la prima volta dal vivo.

Tra le città che ospiteranno i punti vendita temporanei SHEIN, accanto a Madrid, Parigi, Las Vegas e Melbourne, spicca Milano, capitale italiana della moda e punto di riferimento per gli appassionati di shopping e di ricerca di stile.

Nella splendida cornice di Piazza Gae Aulenti, luogo simbolo di innovazione, stile e avanguardia, nei giorni 28, 29 e 30 giugno 2022, dalle ore 10 alle ore 21, troverà spazio il pop up store “Ciao Milano”, in un’area di 150mq, situata al civico 2 della suggestiva location meneghina.

L’interno del pop-up sarà caratterizzato da un set up con tonalità calde ed estive, accompagnate da elementi d’arredo color pastello ad esaltare le collezioni moda SS22; il temporary store ospiterà un’area dedicata per ogni categoria di prodotto, una postazione social-friendly con un angolodedicato alle foto ricordo per i fan del marchio e una sezione fitting room, per provare i capi prima di procedere con l’acquisto.