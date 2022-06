Come sta Zverev? Niente Wimbledon, ma punta agli Us Open: i tempi di recupero

SportFair

Impossibile dimenticare le dolorose immagini di Alexander Zverev a terra a seguito dell’infortunio procuratosi durante la semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal. Il tennista tedesco non ha potuto proseguire il match ed è stato costretto a lasciare il campo da gioco in sedia a rotelle.

Un brutto infortunio alla caviglia che terrà Zverev lontano dai campi da tennis per diverso tempo: secondo L’Equipe il tennista tedesco starebbe aspettando i risultati degli ultimi test a cui si è sottoposto, ma quasi sicuramete starà fuori dai 6 agli 8 settimane.

Una distorsione più grave del previsto: Zverev si è strappato i legamenti laterali del piede destro e per questo motivà salterà sicuramente Wimbledon, ma spera di potersi preparare per l’ultimo Slam dell’anno, gli US Open.