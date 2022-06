Come sta Zverev? Le notizie sono pessime: “lesionati i legamenti laterali del piede destro” | FOTO

SportFair

Grandissima sfortuna per Alexander Zverev, il tennista tedesco è stato costretto a dare forfait in semifinale al Roland Garros contro Nadal. Il classe 1997 è crollato a terra dopo un tentativo di recupero, il dolore è stato fortissimo come confermato dalle lacrime e dalle urla del tennista. Successivamente è stato traportavo fuori in carrozzina. Zverev dovrà rimanere fermo per un po’ di tempo e saltare i prossimi appuntamenti.