Che botta! Piero Pelù cade sul palco durante un concerto: gli aggiornamenti sulle sue condizioni | VIDEO

Doloroso imprevisto per Piero Pelù durante un concerto tenutosi ieri in Piazza Duomo a Milano, organizzato da Radio Italia. Il rocker italiano ha perso l’equilibrio, cadendo all’indietro e sbattendo la testa contro il palco, ma ha terminato la sua esibizione senza evidenti problemi.

Al termine della performance, però, Piero Pelù ha preferito recarsi in ospedale per degli accertamenti: “il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7. Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!” ha scritto il cantante sui social in un post un cui ha condiviso il video della sua caduta e i raggi effettuati alla testa. Per lui, per fortuna, solo qualche giorno di riposo.