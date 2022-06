Come sta Marc Marquez? Sui social la foto post-operazione e i ringraziamenti: “mi sento meglio”

SportFair

Marc Marquez è stato operato con successo: il pilota spagnolo della Honda ha annunciato al Mugello la sua decisione di fermarsi per sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico e ritrovare la forma fisica adatta per tornare a divertirsi in moto.

Marquez è volato quindi negli Stati Uniti, dove è stato operato oggi all’omero del braccio destro. Dopo i primi aggiornamenti di Honda, anche Marc stesso ha voluto rassicurare tutti i fan e ringraziare equipe medica e tifosi.

“Ciao a tutti! Grazie mille per i messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo! L’operazione è andata bene e a poco a poco mi sento meglio! Voglio ringraziare il Dr. Joaquín Sánchez Sotelo e tutto il suo team per il vostro ottimo lavoro!“, ha scritto su Instagram il pilota spagnolo a corredo di uno scatto dall’ospedale, dove ha seguito le prove libere del Gp di Catalunya deu suoi colleghi.