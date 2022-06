Come sta Lewis Hamilton? Gli aggiornamenti sui social: “la schiena è dolorante, ho fatto agopuntura e fisioterapia”

SportFair

Il Gp di Azerbaijan non è stato ‘amico’ di Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes è riuscito a chiudere ai piedi del podio, in quarta posizione, dopo essere partito dall’ottava casella in griglia, grazie al ritiro delle due Ferrari e ad un sorpasso, ma a fine gara è apparso acciaccato.

Il porpoising dellla sua Mercedes sul circuito di Baku ha mandato al tappeto Hamilton, che ha accusato dolori di schiena e poca sensibilità alle gambe: problemi fisici che lo hanno messo in difficoltà nel momento in cui è dovuto scendere dalla sua monoposto.

Fino a qualche ora fa sembrava che Hamilton potesse addirittura saltare il prossimo appuntamento, il Gp del Canada, in programma domenica a Montreal, ma il britannico ha voluto rassicurare tutti i suoi fan con un messaggio sui social, che smentisce questi rumors: “buongiorno mondo. Ieri è stata dura e ho avuto qualche problema a dormire, ma oggi mi sono svegliato sentendomi positivo! La schiena è un po’ dolorante e contusa ma niente di grave per fortuna. Ho fatto agopuntura e fisioterapia con Ang e sto andando verso la mia squadra per lavorare con loro per migliorare. Dobbiamo continuare a combattere. Ci sarò questo weekend, non mancherei per niente al mondo. Auguro a tutti una fantastica giornata e settimana“, ha scritto Hamilton.