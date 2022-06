Colpo di scena ad Assen, che errore di Quartararo: Fabio colpisce Espargaro e finisce sulla ghiaia | VIDEO

SportFair

E’ in corso ad Assen il Gp d’Olanda di MotoGP. I piloti stanno sfrecciando in pista e non mancano i colpi di scena. A 22 giri dal termine della corsa, infatti, Fabio Quartararo ha commesso il suo primo vero errore stagionale e ha rovinato la gara sua e di Aleix Espargaro.

Il francese, leader del Mondiale, ha perso il controllo della sua Yamaha, in curva 5 ed è caduto. Nel cadere ha colpito l’Aprilia di Aleix Espargaro che è riuscito, pur uscendo di pista, a restare in ‘piedi’ sulla sua moto.

Lo spagnolo dell’Aprilia ha perso diverse posizioni ed è finito in 15ª posizione. Quartararo, poi, è riuscito a risalire sulla sua Yamaha, ripartendo dalla 24ª posizione.