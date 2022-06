Dramma in Colombia, crollano gli spalti durante la corrida: almeno 4 morti e centinaia di feriti | VIDEO

Momenti di grande paura in Colombia, il bilancio è già drammatico: quattro morti e centinaia di feriti a causa di un incidente avvenuto questo pomeriggio. Gli spalti sono crollati durante una corrida che si stava svolgendo a El Espinal. I video sono stati pubblicati sui profili social e le immagini mostrano il crollo della tribuna, i tifosi sono rimasti schiacciati e la situazione è stata subito drammatica. In molti sono riusciti a scappare, per altri è stato più difficile.

Al momento non è stato comunicato un numero ufficiale, ma secondo le prime indiscrezioni il bilancio sarebbe almeno di quattro morti e centinaia di feriti. Almeno 500 i feriti, alcuni sono stati trasportati in ospedale, le autorità hanno lanciato la richiesta di altre strutture sanitarie considerando il numero di feriti. Un toro sarebbe fuggito dallo stadio, scatenando il panico anche all’esterno. “Abbiamo bisogno del sostegno delle ambulanze e degli ospedali vicini, molte persone sono ancora incustodite”, ha detto il consigliere locale Iván Ferney Rojas.

Terrifying video emerging from Colombia tonight where a grandstand collapsed during a bullfight in El Espinal, with local reports of several deaths and possibly hundreds injured (from WRadioColombia) pic.twitter.com/Whn8Fz7ugn

— Manuel Bojorquez (@BojorquezCBS) June 26, 2022