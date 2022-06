Finale di stagione di Abu Dhabi, l’ammissione di Christian Horner: “Masi ha commesso un errore”

SportFair

La Formula 1 torna protagonista e lo fa a Silverstone, dove domenica si corre il Gp di Gran Bretagna e in attesa di vedere l’azione in pista ci pensa Christian Horner a far discutere tutti i fan delle quattro ruote. Il team Principal Red Bull, infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni sul finale di stagion 2021 che dividono il web.

A “The Cambridge Union”, Horner ha affermato che Masi ha commesso “un errore. Un errore nel senso che non ha permesso sdoppiarsi a tutte le auto doppiate. Penso che ci fossero tre macchine che sono rimaste dietro la safety car e non potevano sdoppiarsi. Questo è stato l’unico errore che ha commesso“.