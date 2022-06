Chiellini svela l’attacco della Juve della prossima stagione: l’audio rubato al matrimonio di Locatelli | VIDEO

SportFair

La Juventus è pronta a scatenarsi sul calciomercato con l’obiettivo di lottare per la vittoria dello scudetto. L’ultima stagione del club bianconero non è stata positiva, il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri non ha portato i frutti sperati: in campionato ha chiuso al quarto posto, in Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale e in Coppa Italia è stata sconfitta in finale. La squadra è già attrezzata per togliersi tante soddisfazioni, gli arrivi di calciatori come Chiesa e Vlahovic rappresentano una garanzia. In difesa è andato via Chiellini, mentre a centrocampo è stato già piazzato un grande colpo: Paul Pogba. Il francese sarà ufficialmente un calciatore bianconero a partire da luglio.

In attacco la situazione è più incerta. Sono già andati via Dybala e Bernardeschi, è molto probabile anche l’addio con Kean. I nomi in entrata sono principalmente quelli di Angel Di Maria, Kostic e Berardi. Le ultime indicazioni sono arrivate dall’ormai ex Juventus Giorgio Chiellini. Il difensore era presente al matrimonio dell’ex compagno Locatelli, in sottofondo si è sentita una frase che riguarda il mercato bianconero e che è diventata subito virale. “Però ci serve Di Maria davanti. Di Maria, Berardi, Chiesa va bene”. La risposta di Di Maria è attesa entro le prossime ore, con il Sassuolo è stata avviata la trattativa per Berardi. La dirigenza ha deciso di piazzare almeno due colpi sugli esterni e l’eventuale arrivo di Di Maria non esclude Berardi. Ovviamente il punto di riferimento sarà Vlahovic.