5 giorni fa moriva il padre di Leclerc, sui social il commovente ricordo: “faceva di tutto per regalare un sorriso a tutti”

Terminato il Gp del Canada, i piloti della Formula 1 si possono godere una settimana di relax prima delle nuove sfide. Charles Leclerc è riuscito a chiudere quinto ieri a Montreal, dopo essere partito dalla 19ª posizione in griglia e nel ritorno verso casa ha deciso di dedicare un pensiero al padre che non c’è più.

Hervè è morto nel 2017, all’età di 54 anni, a caus di una malattia e Charles lo ha ricordato con un post sui social: “mio padre ha fatto di tutto per farmi arrivare dove sono oggi. Sono così grato di averlo avuto nella mia vita. Faceva sempre di tutto per regalare un sorriso a tutti e per rendere felice la nostra famiglia. 5 anni sei andato e mi manchi ogni giorno. Eri il miglior padre che avrei potuto desiderare, ti amo“, ha scritto Leclerc.