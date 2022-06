Charles Leclerc ci crede ancora: “a fine anno mi vedo campione del mondo”

SportFair

E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara! La Formula 1, dopo il Gp d’Azerbaijan, si sposta a Montreal, dove domenica si disputerà il Gp del Canada. Nonostante la delusione di Baku ed i due zeri consecutivi, però, Charles Leclerc non perde la motivazione e crede ancora nel titolo.

“Non smetto di crederci finché matematicamente non sarà più possibile. A fine anno mi vedo campione del mondo. Ho fiducia in questa squadra e una volta risolti i problemi, passo e performance ci sono”, ha dichiarato il monegasco in un’intervista a La Repubblica.

“Quest’anno ci siamo davvero, dobbiamo solo concentrarci su noi stessi e risolvere i guai al più presto. È un campionato importante, abbiamo una grossa opportunità di fare bene. C’è troppa positività quando le cose vanno bene e troppa negatività quando vanno male. Serve trovare un equilibrio”, ha aggiunto il ferrarista.